Американские учёные рассказали о пользе жвачки после операции на сердце

Американские учёные исследовали пациентов после хирургического вмешательства на сердце и выяснили, что жевательная резинка в разы сокращает риск послеоперационной непроходимости кишечника.

О таких выводах они заявили на конференции по интенсивной терапии и интраоперационному ведению больного Общества торакальных хирургов CША.

В исследовании приняли участие больше 837 человек.

Из них, 341 пациенту давали жевать жвачку сразу после операции. И лишь у двоих обострилась непроходимость. Из группы, кто проходил период восстановления без "мнимого кормления", на боли в животе пожаловались 17 человек.

Ранее российские учёные обнаружили в сибирской пихте "источник" молодости. Согласно исследованию, благодаря ей можно запустить механизм очищения клеток организма. Правда, самостоятельно человек не сможет добиться такого эффекта. Пока инициировать процесс омоложения при помощи пихты можно лишь искусственно.

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