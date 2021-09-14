Врач-иммунолог Людмила Гончарова рассказала о пользе и вреде сала, а также рекомендациях по его употреблению. По мнению врача, сало оказывает большую пользу, но для корректного усвоения положительных свойств нужно его правильно употреблять.
Гончарова заявила, что сало нужно есть в сыром виде. Приём пищи не должен превышать 50 грамм. Также врач рассказала, в каком виде сало теряет свои свойства.
"Если вы употребляете копчёное сало, варёное или любое другое, оно теряет свои свойства, потому что жиры меняют свою биохимическую структуру", — рассказала Гончарова РИА Новости.
По мнению специалиста, рекомендуется:
Гончарова также рекомендовала не наедаться за четыре часа до и после употребления сала.
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