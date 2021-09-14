Украинский врач рассказала, как правильно есть сало

Врач-иммунолог Людмила Гончарова рассказала о пользе и вреде сала, а также рекомендациях по его употреблению. По мнению врача, сало оказывает большую пользу, но для корректного усвоения положительных свойств нужно его правильно употреблять.

Гончарова заявила, что сало нужно есть в сыром виде. Приём пищи не должен превышать 50 грамм. Также врач рассказала, в каком виде сало теряет свои свойства.

"Если вы употребляете копчёное сало, варёное или любое другое, оно теряет свои свойства, потому что жиры меняют свою биохимическую структуру", — рассказала Гончарова РИА Новости.

По мнению специалиста, рекомендуется:

употреблять сало отдельно от других продуктов;

разбавить продукт зеленью, листами салата и огурцом;

заправить сало нерафинированным растительным маслом.

Гончарова также рекомендовала не наедаться за четыре часа до и после употребления сала.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.