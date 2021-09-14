Ученые: тяжелое пробуждение по утрам может быть признаком серьезной болезни

Учёные из Великобритании выяснили, что тяжёлое пробуждение по утрам может быть признаком серьёзного заболевания, передаёт издание Express.

По словам специалистов, в некоторых случаях пациенты с трудом просыпаются из-за неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП), которая зачастую протекает без каких-либо симптомов. Как правило, люди обращаются за помощью медиков только в запущенных формах, когда начинают развиваться осложнения.

Вместе с тем учёные рекомендуют сходить к врачу, если тяжёлые пробуждения по утрам стали для человека обыденностью.

Ещё один тревожный признак НАЖБП — желание постоянно отдохнуть, особенно в лежачем положении.

Специалисты также советуют обратить внимание на возникновение болевых ощущений в верхней части живота. Они могут сигнализировать о протекании неалкогольной жировой болезни печени.

Добавим, обычно НАЖБП проявляется из-за лишнего веса и высокого уровня сахара в крови. Для профилактики заболевания нужно заниматься спортом и побольше находиться на свежем воздухе.

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