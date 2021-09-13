Кормящим мамам разрешили не вакцинироваться от COVID-19

Министерство здравоохранения России внесло грудное вскармливание в список противопоказаний для получения прививки против инфекции COVID-19. Об этом сообщили в ведомстве в ответ на соответствующий запрос жительницы Москвы.

"В соответствии с инструкцией по медицинскому применению вакцин от инфекции COVID-19: Ковивак, Эпиваккорона, а также Спутник Лайт, беременность и период грудного вскармливания являются противопоказанием к их применению, так как отсутствуют исследования в этот период", — сказано в сообщении ведомства.

Однако, вакцина "Гамковидвак" под торговой маркой "Спутник V" все еще может быть использована для иммунизации беременных женщин.

"Прививка вакциной "Спутник V" возможна в тех случаях, когда польза от неё превышает возможный риск. При этом грудное вскармливание является противопоказанием к вакцинации", — уточнили в Минздраве.

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