В Минздраве рассказали о мировой смертности от алкоголя

Мировая смертность от алкоголя составляет около 5%. Употребление спиртных напитков приводит к развитию заболеваний, которые убивают с вероятностью 5%. Распитие алкогольных напитков также вызывает злокачественные образования.

"Алкоголь — это примерно 200 заболеваний, которые ассоциированы с потреблением алкоголя, на сегодня научно доказано ассоциированные", — рассказал замминистра здравоохранения России Олег Салагай в эфире радиостанции "Говорит Москва".

К основным последствиям от употребления алкоголя замминистра отнес нарушение работы желудочно-кишечного тракта и онкологию. Салагай заключил, что алкоголь часто становится причиной инвалидности.

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