Мировая смертность от алкоголя составляет около 5%. Употребление спиртных напитков приводит к развитию заболеваний, которые убивают с вероятностью 5%. Распитие алкогольных напитков также вызывает злокачественные образования.
"Алкоголь — это примерно 200 заболеваний, которые ассоциированы с потреблением алкоголя, на сегодня научно доказано ассоциированные", — рассказал замминистра здравоохранения России Олег Салагай в эфире радиостанции "Говорит Москва".
К основным последствиям от употребления алкоголя замминистра отнес нарушение работы желудочно-кишечного тракта и онкологию. Салагай заключил, что алкоголь часто становится причиной инвалидности.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Сотрудники российского посольства в Праге подтвердили информацию о задержании по украинскому ордеру гражданина РФ Александра Франчетти.