В Роспотребнадзоре заявили о большом числе заражённых COVID-19 на курортах РФ

Среди отдыхающих на российских курортах много зараженных коронавирусной инфекцией, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на фестивале "Таврида.АРТ" в Крыму.

"Достаточно много, к сожалению", — сказала руководитель ведомства в ответ на вопрос ТАСС о числе инфицированных COVID-19.

Согласно данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ, на 11 сентября в стране зарегистрировано 7121516 случаев заражения COVID-19. Более 6,3 млн заболевших выздоровели, 191961 скончался.

За последние сутки в РФ выявили 18891 заразившегося коронавирусом. Зафиксировано 796 случаев летального исхода заболевания.

Коэффициент распространения COVID-19 на 11 сентября достиг 1,01, в Москве — 1,15.

Напомним, в Роспотребнадзоре ожидают этой осенью подъёма заболеваемости коронавирусной инфекцией в России.

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко полагает, что увеличение числа случаев COVID-19 возможно в конце сентября — начале октября. Как пояснил медик, рост заболеваемости коронавирусом, а также другими вирусными инфекциями в осенний период обусловлен возвращением людей из отпусков и началом учебного года.

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