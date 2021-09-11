EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Талибы* угрожают бойцам афганского спецназа
Взрыв газа под Ельцом: возбуждено уголовное дело
Среди руин дома в Липецкой области нашли тело ребёнка
Генсек ООН: приход к власти талибов может ободрить других террористов
Лавров рассказал о войне против российских СМИ на Западе
Эксперт рассказал, кто из двух лидеров будет главным в Союзном государстве
Лавров ответил на вопрос об уходе из МИД в Госдуму
Лавров рассказал, что талибы не стремятся к узурпации власти
В Госдуме назвали популистскими предложения после взрыва в Ногинске

Назван ещё один фактор заболеть COVID-19

Здоровье

Стресс и депрессия увеличивают риски заразиться коронавирусом. Об этом сообщает инфекционист Светлана Малиновская.

Назван ещё один фактор заболеть COVID-19

По утверждению медика, психическое состояние человека напрямую влияет на функционирование его иммунной системы. Малиновская уверена, что во многом, нынешний уровень заболеваемости COVID связан с понижением защитных сил организма человека в результате каждодневных стрессов.

"Также опасность заключается и в том, что поражение психики при COVID-19 может нарушить привычное поведение человека, например инстинкт самосохранения. Пациент может замкнуться в себе и отказываться от лечения", — в эфире "Радио 1", — отметила Светлана Малиновская.

Ранее, врач-терапевт Екатерина Сульдина сообщала, что ускорить восстановление организма после COVID-19 можно с помощью правильного питания. В частности, важно в достаточном количестве употреблять животный белок и обычную воду.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Психика россиян в COVID - пострадала или укрепилась?
Автор: Максим Антипцев, Куратор: Елена Андреева
Последние материалы
Назван ещё один фактор заболеть COVID-19
9/11: Байден призвал нацию сплотиться
Талибы* угрожают бойцам афганского спецназа
Взрыв газа под Ельцом: возбуждено уголовное дело
Среди руин дома в Липецкой области нашли тело ребёнка
Европа может отдать афганских беженцев талибам*
Генсек ООН: приход к власти талибов может ободрить других террористов
Лавров рассказал о войне против российских СМИ на Западе
Эксперт рассказал, кто из двух лидеров будет главным в Союзном государстве
Лавров ответил на вопрос об уходе из МИД в Госдуму
Популярное
Происшествия
Экипаж российского самолёта подал сигнал бедствия в Турции

Самолёт Boeing 757, совершавший рейс Анталья - Белгород, внезапно подал сигнал бедствия, находясь на большой высоте.

Экипаж российского самолёта подал сигнал бедствия в Турции
Пьяный сторож встретил губернатора Приморья и "запустил" строительство
Общество
Пьяный сторож встретил губернатора Приморья и "запустил" строительство
Экспертное мнение
Эксперт рассказал, кто из двух лидеров будет главным в Союзном государстве
Российский шоу-бизнес
Андрей Малахов объяснил, зачем сорвался ночью к Бузовой
Ирина Гусакова Европа может отдать афганских беженцев талибам* Ирина Гусакова Любовь Степушова Как "Спутник V" стал оружием политической борьбы в Аргентине Любовь Степушова Игорь Буккер Вооружены и очень опасны: кто бы мог подумать, что речь идёт о евреях Игорь Буккер
Мир. Новости мира
Белорусская феминистка эмигрировала в Литву из-за участия в протестах
Южная Америка
Как "Спутник V" стал оружием политической борьбы в Аргентине
Не для русских: в Германии назвали российский Дальний Восток "чужой территорией"
Общество
Не для русских: в Германии назвали российский Дальний Восток "чужой территорией"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников