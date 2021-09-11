Назван ещё один фактор заболеть COVID-19

Стресс и депрессия увеличивают риски заразиться коронавирусом. Об этом сообщает инфекционист Светлана Малиновская.

По утверждению медика, психическое состояние человека напрямую влияет на функционирование его иммунной системы. Малиновская уверена, что во многом, нынешний уровень заболеваемости COVID связан с понижением защитных сил организма человека в результате каждодневных стрессов.

"Также опасность заключается и в том, что поражение психики при COVID-19 может нарушить привычное поведение человека, например инстинкт самосохранения. Пациент может замкнуться в себе и отказываться от лечения", — в эфире "Радио 1", — отметила Светлана Малиновская.

Ранее, врач-терапевт Екатерина Сульдина сообщала, что ускорить восстановление организма после COVID-19 можно с помощью правильного питания. В частности, важно в достаточном количестве употреблять животный белок и обычную воду.

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