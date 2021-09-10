Гинцбург: "Спутник V" более эффективен от дельта-штамма, чем зарубежные вакцины

"Спутник V" защищает от дельта-штамма COVID-19 значительно эффективнее, чем зарубежные вакцины, сообщил директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, эффективность российской вакцины, по данным Минздрава, на составляет от 83% до 94% в зависимости от методики оценки.

"В то же самое время эффективность Pfizer и Moderna, по данным американских и израильских университетов, колеблется от 40% с небольшим до 52%, что, естественно, значительно хуже", — цитирует заявление Гинцбурга ТАСС.

Руководитель центра имени Гамалеи отметил, что из-за появления дельта-штамма COVID-19 в России пришлось изменить подход к вакцинации от коронавируса.

"В настоящее время изменилась тактика и стратегия вакцинации, необходимо постоянно в крови поддерживать высокий уровень соответственно протективных антител", — пояснил Гинцбург.

Он рассказал, что министерство здравоохранения России учло изменившуюся ситуацию и выпустило новую инструкцию, в соответствии с которой нужно раз в полгода прививаться от коронавируса вакциной "Спутник Лайт".

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