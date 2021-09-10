В "Трезвой России" объяснили повышение возраста для продажи алкоголя

Одиннадцатое сентября — Всероссийский день трезвости. Во многих регионах нашей страны запрещают продавать алкоголь. В некоторых городах дают бесплатное мороженое. Разумеется, из-за таких решений алкоголики не излечатся, однако люди смогут увидеть, откуда можно получить положительные эмоции без вреда для здоровья.

Без альтернативы не получится

В Советском Союзе пытались полностью отказаться от алкогольных напитков. Однако политика против них в 1985 году привела к:

теневому бизнесу и коррупции;

уменьшению бюджета;

дефициту сахара;

отравлениям из-за некачественной продукции.

Поэтому важно сначала дать что-то взамен пьянки. Например, говорить о здоровом образе жизни и возводить спортивные площадки. Сейчас они есть во многих дворах городов России.

Пандемия и алкоголизм

По статистике Яна Иванова, федерального координатора проекта "Трезвая Россия", граждане нашей страны в этом году пьют чаще. Это происходит из-за коронавируса, поскольку люди боятся выходят из дома. Специалист отметил, что власти занимаются антиалкогольным направлением, однако меры необходимо продолжать ужесточать.

"Мы выступаем за введение закона, который бы разрешал официальную продажу алкоголя с 21 года. Это социальный бронежилет, который сможет подарить дополнительные три года трезвости молодёжи", — заявил об инициативе Ян Иванов в беседе с журналистами Телеканала "360".

Вместе с этим проект против:

"сухого закона";

увеличения цен на напитки.

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