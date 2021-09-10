Врачи удалили 93-летней россиянке гигантскую опухоль

В одну из больниц подмосковного Зарайска обратилась 93-летняя пациентка. Пожилая женщина пожаловалась на гигантское новообразование в области левого бедра.

На момент госпитализации у пенсионерки сильно болела нога. В некоторых местах наблюдалось онемение. Вес опухоли составлял порядка 6 килограммов.

Ранее россиянка уже посещала разных специалистов, но из-за преклонного возраста ей отказывали в оперативном вмешательстве. Кроме того, опухоль у женщины признали доброкачественной.

Однако на этот раз пациентка сообщила, что уже не может жить с новообразованием. Врачи провели необходимые исследования и решили всё-таки провести операцию. Как отмечают в минздраве Московской области, процедура осложнялась тем, что новообразование располагалось возле нервов и сосудов. Несмотря на это, хирурги успешно устранили опухоль.

Сейчас пенсионерка восстанавливается. Её перестали беспокоить боли в ноги и суставах.

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