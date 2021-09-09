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Учёные выявили самый полезный для сердца продукт

Здоровье

Эксперт Института кулинарного образования США Сьюзан Грили рекомендует включать в ежедневный рацион фасоль. Согласно исследованиям, продукт значительно снижает риски развития болезней сердца.

Учёные выявили самый полезный для сердца продукт

По утверждению Грили, красная фасоль содержит много фитонутриентов (флавоноидов), обладающих антиоксидантными свойствами. Также в продукте присутствует определённое количество полезных жиров омега-3, что помогает контролировать вес и предупреждает развитие диабета.

"Фасоль — это сытная пища с высоким содержанием клетчатки, микроэлементов и антиоксидантов. Она играет важную роль для здоровья сердечно-сосудистой системы, как среди любителей мяса, так и для тех, кто мясо не ест ", — объясняет Грили.

По итогам исследования, у людей, евших фасоль четыре или более раз в неделю, риск развития ишемической болезни сердца был на 22% ниже, а риск прочих сердечно-сосудистых заболеваний на 11% ниже, чем у тех, кто употреблял продукт раз в неделю или меньше.

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Болезни сердца: как уменьшить риски?
Автор: Максим Антипцев, Куратор: Елена Андреева
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