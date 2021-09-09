Учёные выявили самый полезный для сердца продукт

Эксперт Института кулинарного образования США Сьюзан Грили рекомендует включать в ежедневный рацион фасоль. Согласно исследованиям, продукт значительно снижает риски развития болезней сердца.

По утверждению Грили, красная фасоль содержит много фитонутриентов (флавоноидов), обладающих антиоксидантными свойствами. Также в продукте присутствует определённое количество полезных жиров омега-3, что помогает контролировать вес и предупреждает развитие диабета.

"Фасоль — это сытная пища с высоким содержанием клетчатки, микроэлементов и антиоксидантов. Она играет важную роль для здоровья сердечно-сосудистой системы, как среди любителей мяса, так и для тех, кто мясо не ест ", — объясняет Грили.

По итогам исследования, у людей, евших фасоль четыре или более раз в неделю, риск развития ишемической болезни сердца был на 22% ниже, а риск прочих сердечно-сосудистых заболеваний на 11% ниже, чем у тех, кто употреблял продукт раз в неделю или меньше.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.