На пресс-конференции в честь Всероссийского дня трезвости московский нарколог Евгений Брюн рассказал, почему женщинам нельзя пить. Также он заявил, что самый опасный для мужчин алкоголь — это пиво.
По данным специалиста, в составе пива есть фермент, который похож на женский гормон эстроген, из-за чего мужчинам лучше не употреблять этот напиток. Вместе с этим Евгений Брюн заявил, что женщинам не стоит пить любой алкоголь. Нарколог связал этот факт с биохимическими особенностями.
"Злоупотребление алкоголем у женщин ведёт к более быстрому формированию заболевания и глубинным дефектам личности. Алкоголь для женщин максимально опасен", — подчеркнул эксперт, слова которого передаёт РИА Новости.
Ранее учёные выяснили, что жители Китая пили пиво ещё в эпоху неолита. Археологи обнаружили горшки с остатками напитка в захоронении, которому девять тысяч лет. По данным специалистов, таким образом жители провожали умерших.
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