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Почему женщинам нельзя злоупотреблять алкоголем, объяснил нарколог

Здоровье

На пресс-конференции в честь Всероссийского дня трезвости московский нарколог Евгений Брюн рассказал, почему женщинам нельзя пить. Также он заявил, что самый опасный для мужчин алкоголь — это пиво.

Почему женщинам нельзя злоупотреблять алкоголем, объяснил нарколог

По данным специалиста, в составе пива есть фермент, который похож на женский гормон эстроген, из-за чего мужчинам лучше не употреблять этот напиток. Вместе с этим Евгений Брюн заявил, что женщинам не стоит пить любой алкоголь. Нарколог связал этот факт с биохимическими особенностями.

"Злоупотребление алкоголем у женщин ведёт к более быстрому формированию заболевания и глубинным дефектам личности. Алкоголь для женщин максимально опасен", — подчеркнул эксперт, слова которого передаёт РИА Новости.

Ранее учёные выяснили, что жители Китая пили пиво ещё в эпоху неолита. Археологи обнаружили горшки с остатками напитка в захоронении, которому девять тысяч лет. По данным специалистов, таким образом жители провожали умерших.

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Алкоголизм — самый страшный убийца России
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Елена Андреева
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