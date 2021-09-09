Эксперт назвал безопасный интервал между прививками от гриппа и COVID-19

Замглавы по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов выступил с важным заявлением по сезонным прививкам. По его словам, интервал между вакцинацией от гриппа и коронавируса должен быть около 30 дней.

Эксперт подчеркнул, что прививаться от гриппа и пневмококка можно в один день. Однако с вакциной против COVID-19 так нельзя обращаться, передаёт ТАСС.

"Вакцинацию или ревакцинацию от коронавируса стоит делать только через один месяц после прививки от гриппа", — подчеркнул специалист.

Он добавил, что правило работает и в обратном порядке. Если человек уже привился от коронавируса, то спустя месяц может вакцинироваться от гриппа.

Добавим, ранее в Роспотребнадзоре сообщали, что в сентябре-ноябре в РФ начнётся период активной циркуляции гриппа. Медики советуют обезопасить себя перед сезоном простуд.

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