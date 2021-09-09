Эксперт оценил опасность выявленного в РФ нового вируса Manych

Обнаруженный в России новый вирус, который назвали Manych, может получить шанс на распространение в случае увеличения численности переносящих его клещей из-за изменения климата или экологии, рассказал Москве 24 ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачёв.

Вирус выявили в сыворотке крови 20 пациентов, госпитализированных в Ростовской области с крымской геморрагической лихорадкой. У всех заболевших была температура под 39° С и озноб. Пациенты выздоровели после стандартного курса лечения от КГЛ.

Об обнаружении нового вируса сообщил научный центр "Вектор" Роспотребнадзора. Учёные отметили, что Manych родственен вирусу JMTV, который в 2014 году выявили в слюнных железах различных видов клещей в КНР.

По словам Максима Скулачёва, оснований для беспокойства в связи с появлением нового вируса пока нет.

"Пока это очень редкое заболевание. И никаких биологических оснований считать, что именно оно превратится в пандемию и научится передаваться от человека к человеку, нет. Вирус этого типа до сих пор такого не умеет", — отметил эксперт.

Он добавил, что с симптомами вызываемого новым вирусом заболевания можно успешно бороться стандартной терапией против лихорадки. По мнению Максима Скулачёва, разрабатывать вакцину против Manych не потребуется.

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