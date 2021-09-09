Эксперт рассказал, может ли COVID-19 вытеснить другие респираторные инфекции

В Роспотребнадзоре сообщили, способен ли коронавирус вытеснить иные респираторно-вирусные инфекции.

Согласно статистике, в пандемийном 2020 году специалисты отметили значительное падение уровня заболеваемости ОРВИ, гриппом и других респираторных инфекций, передающихся воздушно-капельным путем.

Однако эксперты прогнозируют, что коронавирус постепенно сдаст свои позиции и встанет в ряд других вирусных инфекций.

"COVID-19 стремится выжить и адаптироваться в новой для него человеческой популяции. Чтобы достичь этого, вирусу необходимо инфицировать как можно больше людей, и при этом вытеснить своих "конкурентов", — рассказал НТВ ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

Эксперт выразил уверенность, что с течением времени коронавирус снизит свою активность и даст дорогу другим возбудителям респираторных болезней.

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