В Роспотребнадзоре сообщили, способен ли коронавирус вытеснить иные респираторно-вирусные инфекции.
Согласно статистике, в пандемийном 2020 году специалисты отметили значительное падение уровня заболеваемости ОРВИ, гриппом и других респираторных инфекций, передающихся воздушно-капельным путем.
Однако эксперты прогнозируют, что коронавирус постепенно сдаст свои позиции и встанет в ряд других вирусных инфекций.
"COVID-19 стремится выжить и адаптироваться в новой для него человеческой популяции. Чтобы достичь этого, вирусу необходимо инфицировать как можно больше людей, и при этом вытеснить своих "конкурентов", — рассказал НТВ ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.
Эксперт выразил уверенность, что с течением времени коронавирус снизит свою активность и даст дорогу другим возбудителям респираторных болезней.
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