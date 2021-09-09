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Отказали лёгкие: на Украине новорождённая девочка умерла от коронавируса

Здоровье

Главный врач Киевской детской инфекционной больницы Татьяна Каминская сообщила о смерти новорождённой девочки от коронавируса. По её словам, у пациентки отказали лёгкие.

Отказали лёгкие: на Украине новорождённая девочка умерла от коронавируса

Малышка прожила всего 21 день. Как отмечают медики, девочка заразилась COVID-19, когда находилась в утробе матери. Её доставили в больницу в тяжёлом состоянии на 15 дне жизни. Врачи диагностировали у новорождённой высокую температуру, одышку, дыхательную недостаточность и интоксикацию. Девочку экстренно перевели в отделение анестезиологии интенсивной терапии, передаёт "Украинская правда".

Вскоре у пациентки стал развиваться респираторный дистресс-синдром. В этом состоянии кислород уже не попадает в кровь, так как лёгкие перестают работать.

  • Медики несколько дней боролись за жизнь девочки, но не смогли её спасти. Она стала самой юной жертвой коронавируса на Украине.

Добавим, что во время пандемии в Киевской детской инфекционной больнице приняли порядка 500 детей с подтверждённым диагнозом COVID-19. Многие из них перенесли инфекцию в лёгкой или средней форме.

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