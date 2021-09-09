В России изучат постковидный синдром

Исследовательская группа Томского национального исследовательского медицинского центра (ТНИМЦ) начала исследование влияния коронавирусной инфекции COVID-19 на когнитивные функции человека. Ученые собираются выяснить, как коронавирус влияет на психику людей и как проводить реабилитацию пострадавших пациентов.

Директор НИИ психического здоровья ТНИМЦ РАН Николай Бохан рассказал, что до 70 процентов случаев госпитализации пациентов в отделение НИИ связано с перенесенным коронавирусом. При этом эксперт отметил, что проблема также касается пациентов, перенесших болезнь в легкой форме.

Бохан заявил, что вирус может вызывать неврологические и психиатрические осложнения. К ним эксперт отнес: потерю памяти, внимания, снижение скорости речи и скорости обработки информации.

"В среднем у 26-40 процентов пациентов после COVID-19 наблюдаются дефекты контроля внимания, трудности в планировании, поведенческом контроле и ориентации в пространстве", — сообщил Николай Бохан РИА Новости.

Результаты уже наработанных исследований были представлены на заседании совета РАН "Наука о жизни".

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