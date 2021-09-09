В Челябинске предложили бесплатно лечить от COVID-19 только привитых от него

Бесплатную медицинскую помощь в случае заболевания коронавирусом стоит оказывать только вакцинированным от COVID-19 пациентам, считает главный внештатный эпидемиолог Минздрава Челябинской области Елена Кутрова.

"Я не политик, но на данный момент я предложила бы нашему руководству лечить бесплатно только привитых. Нет прививки — лечись от ковида за свои деньги. Ты же выбрал это сам! Значит, у тебя есть выбор дальше: жить или умирать", — цитирует заявление эпидемиолога URA. RU.

Елена Кутрова отметила, что вакцинация не гарантирует защиты от COVID-19, но позволяет избежать тяжёлого течения заболевания.

Ранее глава Росздравнадзора Алла Самойлова сообщила, что среди заболевших COVID-19 в РФ не более 2% были вакцинированы от него.

По словам министра здравоохранения России Михаила Мурашко, свыше 92% заразившихся коронавирусной инфекцией в стране, которым потребовалась госпитализация, ранее не привились от COVID-19.

Глава Минздрава отметил, что вакцинированные пациенты легко переносят заболевание и не попадают в реанимацию.

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