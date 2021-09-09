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Смертность сердечников с коронавирусом выросла в 70 раз

Здоровье

Смертность пациентов с коронавирусом после операций на сердечно-сосудистой системе повысилась до 10%. У неинфицированных людей смертность составляет 0,14%.

Смертность сердечников с коронавирусом выросла в 70 раз

Частота пневмонии у людей с COVID-19, перенёсших операции на сердце, составила 50%. Из-за этого летальность заражённых пациентов выросла в 70 раз. Об этом говорят данные Национального медицинского исследовательского центра имени Е.Н. Мешалкина.

Медики рассказали, что у большинства пациентов с ишемической болезнью сердца наблюдалось число разных патологий, обостряющихся в процессе заболевания коронавирусом. В группу риска по смертности от COVID-19 также входят пациенты с сахарным диабетом второго типа.

По мнению врачей, самой уязвимой категорией пациентов в условиях пандемии являются люди с ишемической болезнью сердца и коронарным синдромом в острой форме.

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Автор: Владан Джурич, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
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