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Эксперты ВОЗ заявили, что победить коронавирус невозможно

Здоровье

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выступили с очередным заявлением. По их словам, полностью победить коронавирус невозможно, ведь врачи по всему миру продолжают регистрировать факты его мутации.

Эксперты ВОЗ заявили, что победить коронавирус невозможно

Во многих странах после незначительного улучшения эпидемиологической обстановки наблюдаются новые волны COVID-19. Эксперты ВОЗ убеждены: коронавирус сохранится в природе. В дальнейшем люди будут воспринимать инфекцию проще. Она войдёт в ряд таких заболеваний, как грипп, ангина или ОРВИ, считают учёные.

"Люди говорили, что намерены устранить вирус, но это маловероятно", — приводит CNBC комментарий исполнительного директора программы ВОЗ по ЧС Майка Райана.

Эксперт также подчеркнул, что сегодня врачи обеспокоены широким распространением "дельта"-варианта коронавирусной инфекции. У пациентов с этим штаммом заболевание нередко протекает в тяжёлой форме.

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
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