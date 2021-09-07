Госпитализирован с пневмонией: у телеведущего Дмитрия Киселёва COVID-19

Известный телеведущий Дмитрий Киселёв доставлен в больницу с диагнозом «вирусная пневмония, вызванная коронавирусом SARS-CoV-2».

Как сообщает Telegram-канал Mash, политический обозреватель находится сейчас в состоянии средней тяжести.

"Болезнь началась с сухого кашля, повышенной температуры (до 38 градусов) и нехватки воздуха. Телеведущий работал до тех пор, пока не развилась двусторонняя пневмония, а ПЦР-тест не показал положительный результат", - говорится в сообщении Telegram-канала.

Известно, что после госпитализации Киселёву была проведена компьютерная томография лёгких, она показала вторую степень поражения. По единой классификации, это подразумевает умеренную пневмонию и распространение патологического процесса на 25-50% органа.

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