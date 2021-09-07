Учёные разработали вакцины против коронавируса, которые выдерживают жару

Учёные Калифорнийского университета в Сан-Диего создали вакцины от "ковида", которые способны сохранять необходимые свойства даже при высоких температурах.

Научные сотрудники разработали две вакцины из:

вируса мозаики коровьего гороха;

бактериофага Q-бета.

Учёные вырастили вирусы в форме наночастиц и прицепили к ним спайковый белок SARS-CoV-2. Новые вакцины протестировали на мышах, которые успешно получили антитела против "ковида". Об этом рассказали журналисты Medical Xpress.

Главное преимущество препаратов — выживаемость во время жары. Такая особенность позволит быстрее и проще перевозить вакцины в разные места. Сейчас препараты хранят в холодильниках и специальных температурных контейнерах.

Ранее член Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко призвала страны объединиться для создания вакцин и профилактики будущих инфекций. На выступлении во время конференции в Вене, политик также отметила необходимость совместного финансирования.

"Под эгидой ВОЗ объединить финансовые ресурсы, собрать лучшие умы и создать хорошую научную базу", — сообщила Матвиенко, слова которой цитирует ТАСС.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.