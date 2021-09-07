Матвиенко: выборы в Госдуму не ухудшат ситуацию с COVID-19 в РФ

Выборы в Госдуму не повлекут за собой ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией в России, считает председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко.

"Я абсолютно уверена, что никакого влияния на ухудшение ситуации с COVID выборы не дадут", - цитирует заявление спикера верхней палаты российского парламента РИА Новости.

По словам Матвиенко, проведение голосования в течение трёх дней будет способствовать рассредоточению избирателей, чтобы максимально снизить риск их заражения.

Напомним, выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова спрогнозировала рост заболеваемости коронавирусом в России этой осенью. Как пояснила руководитель ведомства, в осенний период ежегодно случается всплеск инфекционных вирусных заболеваний, к которым относится и COVID-19. Обычно подъём заболеваемости происходит во второй декаде сентября.

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко также сообщил о возможном увеличении числа случаев коронавирусной инфекции в РФ осенью. По мнению медика, роста заболеваемости COVID-19 в стране можно ожидать в конце сентября – начале октября.

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