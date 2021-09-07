Более 90% пациентов ковид-госпиталей в России не вакцинированы

Количество россиян, госпитализированных в ковидные госпитали и не прошедших вакцинацию от коронавируса, составляет 92%. Такие данные предоставил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Более 92% поступающих пациентов в ковидные госпитали — это пациенты не вакцинированные", — сообщил руководитель ведомства.

По словам главы Минздрава, если россияне, получившие прививку от инфекции COVID-19, попадают в госпитали, то они переносят болезнь гораздо легче в сравнении с людьми, пренебрегшими иммунизацией, сообщает РИА Новости.

Ранее в федеральном медико-биологическом агентстве сообщили, что новый лекарственный препарат от коронавируса "МИР-19" может быть применен для постконтактной профилактики. Однако, данное заявление вызвало сомнение у председателя Московского городского научного общества терапевтов, профессора Павла Воробьёва.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.