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Более 90% пациентов ковид-госпиталей в России не вакцинированы

Здоровье

Количество россиян, госпитализированных в ковидные госпитали и не прошедших вакцинацию от коронавируса, составляет 92%. Такие данные предоставил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Более 90% пациентов ковид-госпиталей в России не вакцинированы

"Более 92% поступающих пациентов в ковидные госпитали — это пациенты не вакцинированные", — сообщил руководитель ведомства.

По словам главы Минздрава, если россияне, получившие прививку от инфекции COVID-19, попадают в госпитали, то они переносят болезнь гораздо легче в сравнении с людьми, пренебрегшими иммунизацией, сообщает РИА Новости.

Ранее в федеральном медико-биологическом агентстве сообщили, что новый лекарственный препарат от коронавируса "МИР-19" может быть применен для постконтактной профилактики. Однако, данное заявление вызвало сомнение у председателя Московского городского научного общества терапевтов, профессора Павла Воробьёва.

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Эпидемиолог: Так ли безопасна российская вакцина?
Автор: Алина Ибрагимова, Куратор: Елена Андреева
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