Первой забеременевшей после прививки от COVID выплатят $3,7 тыс на Украине

Украинский мэр пообещал выплатить премию в размере 3,7 тысяч долларов первой женщине, забеременевшей после иммунизации от коронавируса. Заявление мэра прозвучало в эфире украинского информационного телеканала "Украина 24".

Мэр украинского города Ивано-Франковск Руслан Марцинкив в попытке доказать безопасность вакцинации от коронавируса заявил, что подарит сто тысяч гривен, что соответствует 3,7 тысячам долларов США, первой женщине в городе, которая забеременеет после прохождения прививки против коронавируса, сообщает РИА Новости.

"У меня вчера была одна женщина и доказывала, что не может вакцинироваться, поскольку не забеременеет. Первый случай — надо выплатить хорошую премию сто тысяч гривен", — сказано в сообщении.

В местной администрации сообщили, что пока не имею представления, каким образом будет определена первая горожанка, забеременевшая после вакцины, но обещали проработать данный вопрос.

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