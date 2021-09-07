Диетологи назвали самую полезную рыбу

Рыба для человека — самый лучший источник насыщенных жиров, витаминов D и B. Но диетологи отмечают, что не вся рыба одинаково полезна.

Как рассказал диетолог и директор Пищевой лаборатории Нью-Йоркского университета Лурдес Кастро, лучше всего усваивается организмом лосось.

"Эта рыба богата омега-3 и жирными кислотами, которые необходимы для клеточного состава нашего организма и могут помочь людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями", — пояснил он в интервью CNN.

С ним согласна профессор пищевых наук и питания человека в Университете штата Мэн Мэри Эллен Камир. Она добавила, что именно мясо рыбы лососёвых пород богато необходимыми для человека витаминами.

"Национальные институты здравоохранения рекомендуют, чтобы мужчины потребляли 1,6 грамма, а женщины потребляли 1,1 грамма омега-3 в день, и одна порция в 3 унции почти каждого сорта лосося превышает эту квоту", — добавила она.

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