В России завершаются исследования первого препарата против COVID-19

В России стартовал третий этап клинических исследований препарата против коронавируса "Ковид-глобулин". Если испытания пройдут успешно, лекарство начнут использовать для лечения тяжёлых пациентов с диагнозом COVID-19.

Иммуноглобулин разработали эксперты компании "Нацимбио", принадлежащей государственной корпорации "Ростех".

Специфический антиковидный препарат создавали из плазмы крови людей, которые перенесли коронавирусную инфекцию. Всего учёным понадобилось 2,5 тонны биологической жидкости, сообщает ТАСС.

В апреле 2021 года "Ковид-глобулин" официально зарегистрировало Министерство здравоохранения РФ. Это первое в мире лекарство такого типа для улучшения состояния пациентов при COVID-19.

Добавим, с начала пандемии в России выявили свыше 4,5 млн случаев заражения коронавирусом. Скончались 99 тыс. жителей, выздоровели больше 4,1 млн человек.

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