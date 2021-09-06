В России примут новую схему лечения коронавируса

В министерстве здравоохранения рассматривают вопрос об обновлении рекомендаций в схеме лечения коронавируса, передаёт слова заместителя министра здравоохранения РФ Виктора Фисенко РИА Новости.

Это уже будет 12-ая версия рекомендаций, в которой планируется появление альтернативной схемы лечения и недавно зарегистрированные препараты, ранее не использовавшиеся для восстановления здоровья от COVID-19. Однако их эффективность уже изучена и апробирована.

На данный момент всё ещё действует 11-ая версия, которую выпустили в мае этого года. Ее утвердил замминистра здравоохранения РФ Евгений Камкин. Она основана на Международной классификации болезней 10-го пересмотра.

Ранее Виктор Фисенко отмечал эффективность нового штамма коронавируса российскими тестами. По его мнению, точность выявления болезни осталась на прежнем, высоком, уровне: они безопасны и эффективны.

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