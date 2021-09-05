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Эксперт: дети не нуждаются в обязательном ношении масок

Здоровье

Эксперт по общественному здравоохранению из Калифорнийского университета в Сан-Франциско Винай Прасад осудил призывы Центров по контролю и профилактике заболеваний к детям в возрасте от двух лет и старше носить маски в школе.

Эксперт: дети не нуждаются в обязательном ношении масок

Эпидемиолог уверен, что ношение масок может принести больше вреда, чем пользы для развития ребенка, добавив, что принуждение детей носить маски может помешать их языковым, социальным и культурным навыкам развития.

"Призывы к ношению масок детьми научно не обоснованы. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), которая рекомендует детям 12 лет и старше носить маски при тех же обстоятельствах, что и взрослые, специально советует не заставлять носить маски детям младше пяти лет", — сказал он.

Опасения по поводу того, что дети не могут нормально дышать из-за маски, преувеличены, как и идея о том, что маски обеспечивают значительные преимущества для борьбы с COVID, передаёт Natural News.   

Его поддержали многие родители. По данным социологического опроса, двое из каждых пяти родителей выступают против всех масок в школах, независимо от статуса вакцинации ребенка.

Эксперт рассказал о трёх потенциальных проблемах, из-за чего маски детям не рекомендуются.

Во-первых, дети в возрасте до 12 лет могут испытывать трудности с распознаванием людей, потому что они часто сосредотачиваются на индивидуальных особенностях.

Во-вторых, большую часть эмоциональной информации мы показываем, мы делаем это через движение наших лицевых мышц. Поскольку эти конкретные мышцы и, следовательно, информация, которая приходит с ней, будут скрыты маской, у детей могут возникнуть проблемы с "эмоциональным распознаванием и социальным взаимодействием".

Наконец, он сказал, что у детей могут быть проблемы с речью. Он поделился, что, хотя мы склонны думать о речевом общении как о слуховом процессе, большая часть информации также может быть передана визуально.

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Автор: Евгения Патановская, Куратор: Елена Андреева
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