Инфекционист назвала болезни, которыми можно заразиться через телефон

Врач-инфекционист Наталья Очинская рассказала, каким образом опасные микробы скапливаются на телефоне.

По мнению Очинской смартфон может стать рассадником бактерий. Еще в 2015 году ученые Университета Суррея (Великобритания) доказали, что на телефоне может скапливаться огромное количество опасных для здоровья бактерий.

Врач отметила, что на корпусе телефона находится в 18 раз больше бактерий, чем на ободке унитаза или на ручке смыва в мужском туалете. Очинская рассказала, что на телефоне могут быть такие бактерии, как кишечная палочка, стрептококки, сальмонелла и другие. Об этом она рассказала агентству "Прайм".

Перечисленные бактерии способны вызвать кишечные и кожные заболевания, а также пневмонию. Поэтому рекомендуется чистить поверхность телефона антибактериальными салфетками или этиловым спиртом не менее двух раз в день.

Ранее газета The Sun сообщала, что кроме смартфона, самыми опасным рассадниками бактерий являются сушилки, дамские сумки, душ и косметика.

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