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Врач Мясников рассказал, какие витамины полезны для организма

Здоровье

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что натуральные витамины полезнее синтетических. По его словам, раньше люди предпочитали восполнять дефицит витаминов при помощи таблеток из-за того, что в еде было невозможно определить число витаминов.

Мясников отметил, что сейчас врачи пришли к выводу, что синтетические витамины имеют другой способ всасывания в организм и оказывают низкий эффект на здоровье.

"Зато, когда вы едите овощи, фрукты, мясо или курицу, организм отвечает вам "Да, я вижу, вот витамины", — рассказал Мясников РИА Новости.

Врач также рассказал, что натуральные витамины из продуктов быстрее попадают в организм и насыщают его более эффективно.

Ранее Мясников сообщал, что авитаминоз (дефицит витаминов в организме) на самом деле не существует.

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Автор: Владан Джурич, Куратор: Елена Андреева
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