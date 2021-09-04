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Эксперт рассказал, в каком возрасте можно заниматься в тренажерном зале

Здоровье

Фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, когда подросткам можно пойти в тренажерный зал. По его словам, молодых людей всегда привлекал спортзал, и каждый посетитель преследовал две цели — набрать мышечную массу или преодолеть комплексы.

Эксперт рассказал, в каком возрасте можно заниматься в тренажерном зале

Каневский рассказал, что подросткам с 16 лет можно начинать полноценно заниматься фитнесом. Именно в этом возрасте активно развиваются кости и поэтому не рекомендуется работать с большими весами. Эксперт также отметил, что в 16 лет особую опасность представляют упражнения, где участвует позвоночник.

По мнению фитнес-эксперта, подростку рекомендуется приходить в спортзал с уже базовой физической подготовкой. К ним Каневский относит: подтягивания на перекладине, отжимания и упражнения на брюшные мышцы.

Если ребенку еще не исполнилось 16 лет, а он хочет пойти в тренажерный зал, эксперт рекомендует пойти заниматься на уличных площадках. При этом первая тренировка в спортзале должна проходить под присутствием сертифицированного тренера.

Каневский также отметил, что ребенку важно объяснить процесс наращивания мышечной массы. Не следует использовать пищевые добавки или другие препараты, которые применяют некоторые атлеты. Эксперт назвал несколько признаков применения допинга — быстрый набор веса, угревая сыпь и повышенная агрессия. Об этом Каневский рассказал изданию "Москва 24".

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