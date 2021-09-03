Ускоренное старение: новое открытие учёных о COVID-19

Американские ученые провели исследования на предмет того, что происходит с организмом переболевших COVID-19. Они пришли к выводу, что органы перенесших заражение коронавирусом, стареют на десятилетия

В исследовании участвовали 89 тысяч человек, переболевших COVID-19, а также более полутора миллиона людей, которые избежали заражения вирусом SARS-CoV-2. Проводившие исследование ученые установили, что органы лиц, переболевших коронавирусной инфекцией, могут стареть на 30-40 лет, со ссылкой на New York Times пишет РИА Новости.

"Новое исследование показало, что у 4757 выживших после коронавируса произошла 30-процентная потеря функции почек в течение одного года. Это эквивалентно старению органа на 30 лет", — заявила один из членов рабочей группы доктор Зияд Аль-Али.

Вместе с тем авторы научной работы отметили, что точно не знают, почему именно почки так страдают из-за COVID-19. Они предположили, что этот орган может быть особо чувствительным как к воспалительным процессам в организме, так и к активизации иммунной системы. Кроме того, функцию почек могут нарушать проблемы со свертываемостью крови, характерные для COVID-19.

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