Врач Пестерев оценил вероятность возникновения в России бубонной чумы

Сотрудники Роспотребнадзора предостерегали россиян о бубонной чуме, которую установили на территории Монголии рядом с границей нашей страны. Врач Тимур Пестерев прокомментировал опасения граждан насчёт вспышки опаснейшей инфекции.

По словам специалиста, вероятность возникновения бубонной чумы в России крайне маленькая. Даже в Монголии случаи этой болезни зафиксировали несколько лет назад из-за супругов, которые подкрепились сусликом. Врач добавил, что в нашей стране не готовят подобные блюда.

Кроме того, Тимур Пестерев подчеркнул, что даже если россиянин заболеет чумой, его могут вылечить антибиотиками. Также эксперт напомнил, что рядом с границей Монголии трудятся работники противочумной службы. Чтобы не запускать эпидемию, достаточно не питаться дикими животными.

"Всё-таки это не то заболевание, которое очень быстро передаётся", — развеял опасения врач в беседе с журналистами Телеканала "360".

Напомним, что бубонная чума — это первая форма чумы, которую научились лечить с помощью вакцины и антибиотиков. Однако для этого необходимо вовремя обратиться в медицинское учреждение.

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