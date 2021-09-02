Роспотребнадзор ожидает роста заболеваемости COVID-19 в России осенью

Осенью в России существует вероятность нового подъёма заболеваемости COVID-19.

Как сообщила "Интерфаксу" глава Роспотребнадзора Анна Попова, прогнозируемый рост заболеваемости коронавирусом закономерен, так как осенью ежегодно наблюдается всплеск инфекционных вирусных заболеваний.

Как пояснила собеседница агентства, это связано, в частности, с возвращением людей из отпусков и началом учебного года.

По словам Анны Поповой, обычно рост заболеваемости вирусными инфекциями фиксируется во второй декаде сентября.

"Мы надеемся: при полном соблюдении всех санитарных и противоэпидемических правил этот подъём будет ниже", — заявила собеседница агентства.

Она добавила, что уменьшить рост заболеваемости можно, соблюдая меры профилактики вирусных инфекций. В частности, Анна Попова рекомендовала носить маски.

Ранее глава Роспотребнадзора сообщила, что в России уже регистрируют случаи гриппа, вызванного вирусом А H3N2. Это так называемый гонконгский грипп, отличающийся быстрым развитием и тяжело поддающийся лечению. По словам Анны Поповой, в стране началась прививочная кампания против гриппа. Роспотребнадзор направил в регионы постановления, согласно которым от гриппа нужно привить не менее 60% жителей страны.

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