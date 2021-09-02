Центр "Вектор" скоро выпустит "ЭпиВакКорону-Н" в гражданский оборот

Зарегистрированную в августе 2021 года российским Минздравом противокоронавирусную вакцину "ЭпиВакКорона-Н" планируется выпустить в гражданский оборот в ближайшее время.

"ЭпиВакКорона-Н" ещё не выпущена в гражданский оборот, потому что только в четверг мы получили разрешение. Как только будут наработаны серии нами и нашими индустриальными партнёрами, Росздравнадзор даст разрешение на выход серии в гражданский оборот. В ближайшее время она должна выйти", — рассказала ТАСС на Восточном экономическом форуме замглавы научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Татьяна Непомнящих.

Напомним, Минздрав РФ зарегистрировал разработанную центром "Вектор" вакцину "ЭпиВакКорона-Н" 26 августа. Согласно инструкции к препарату, вакцину вводят внутримышечно в верхнюю часть плеча двукратно. Интервал между прививками должен составлять 21 день.

Вакцина рекомендована для иммунизации от коронавируса взрослых в возрасте от 18 до 60 лет.

Сроки выработки иммунитета после вакцинации "ЭпиВакКороной-Н" пока неизвестны. Клинические исследования по изучению защитной эффективности вакцины не проводились.

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