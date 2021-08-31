Врач объяснил, почему отнимание гаджета у ребёнка не избавит его от зависимости

Мировые учёные готовятся внести гаджетоманию в Международную классификацию болезней. Специалист Минздрава Московской области психиатр Антон Масякин рассказал о новой зависимости, которой подвергаются взрослые и дети.

Кто может заболеть

По словам врача, как и в случае любой другой зависимости, на формирование гаджетомании влияют два фактора:

предрасположенность, то есть наследственность;

воспитание и условия жизни.

Как быть, если это случилось

Семьи с маленькими детьми понимают, как легко их занимают гаджеты, однако некоторые родители видят, что ребёнок становится зависимым. В таких случаях Антон Масякин рекомендует сходить с малышом к психологу или психиатру.

Поскольку эта болезнь появится только в новой редакции Международной классификации болезней, пока нет точной информации, как лечить гаджетоманию.

Меры профилактики

Врач утверждает, что это заболевание у детей можно предотвратить.

"Ребёнок, как правило, подражает родителям. Ему необходимо показать образец поведения в семье и в обществе", — объясняет Антон Масякин в беседе с журналистами интернет издания "Подмосковье Сегодня".

Кроме того, он отмечает, что отбирать телефоны и другую технику у детей — бессмысленно. Подросток может заменить одну зависимость на другую, например, алкогольную или наркотическую.

По мнению специалиста, ребёнку надо показать, где ещё можно получить эмоции без вреда для здоровья. Например, можно сходить с детьми поиграть в пейнтбол или порыбачить.

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