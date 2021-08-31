В первые шесть месяцев после COVID-19 у переболевших им возрастает риск смерти от разнообразных осложнений, сообщил глава российского минздрава Михаил Мурашко.
"На протяжении последующих шести месяцев после перенесённого ковида резко возрастает риск смерти", - цитирует министра ТАСС.
Михаил Мурашко рассказал, что у переболевших возможно образование тромбов, а также поражение нервной и сердечно-сосудистой системы.
В связи с этим россиянам, перенёсшим коронавирусную инфекцию, рекомендуется в первую очередь пройти углубленную диспансеризацию.
Как сообщил глава российского Минздрава, в настоящее время уже готовы списки людей, которым предложат диспансеризацию.
Расширенная диспансеризация в России проводится с начала июля. Её цель – выявление осложнений у переболевших коронавирусом для последующего их лечения.
Ранее министр здравоохранения сообщил, что специфика проведения расширенной диспансеризации будет различаться от региона к региону в зависимости от сложившейся там эпидемиологической ситуации.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
После свадьбы избранница Прохора Шаляпина оказалась в реанимации. Состояние бизнес-вумен, поражение лёгких которой составило 80%, вызывает серьёзные опасения медиков.