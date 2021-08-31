Минздрав РФ: риск смерти повышается в первые полгода после COVID-19

В первые шесть месяцев после COVID-19 у переболевших им возрастает риск смерти от разнообразных осложнений, сообщил глава российского минздрава Михаил Мурашко.

"На протяжении последующих шести месяцев после перенесённого ковида резко возрастает риск смерти", - цитирует министра ТАСС.

Михаил Мурашко рассказал, что у переболевших возможно образование тромбов, а также поражение нервной и сердечно-сосудистой системы.

В связи с этим россиянам, перенёсшим коронавирусную инфекцию, рекомендуется в первую очередь пройти углубленную диспансеризацию.

Как сообщил глава российского Минздрава, в настоящее время уже готовы списки людей, которым предложат диспансеризацию.

Расширенная диспансеризация в России проводится с начала июля. Её цель – выявление осложнений у переболевших коронавирусом для последующего их лечения.

Ранее министр здравоохранения сообщил, что специфика проведения расширенной диспансеризации будет различаться от региона к региону в зависимости от сложившейся там эпидемиологической ситуации.

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