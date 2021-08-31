Врачи рассказали об опасности для детей штамма "дельта" коронавируса

Дети могут переносить заболевание коронавирусом, вызванное его штаммом "дельта" с тяжёлыми последствиями, рассказали РИА Новости в специалисты частной медгруппы "Инвитро".

По словам врач-инфекциониста Андрея Позднякова, в настоящее время из-за преобладания в стране штамма "дельта" различия в течении заболевания у взрослых и детей стираются.

"Дети так же болеют более тяжело, чем, например, год назад. Особенно если у детей уже есть фоновая патология, например, эндокринологическая", — отметил собеседник агентства.

Он рассказал, что у детей стали чаще выявлять значительные поражения лёгких, тромбозы и другие тяжёлые проявления коронавируса.

Также у детей регистрируют постковидные осложнения. Например, даже при лёгком течении заболевания у ребёнка возможно появление мультисистемного воспалительного синдрома, который требует госпитализации и интенсивной терапии.

Ранее директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов заявил, что пока не видит необходимости вакцинировать детей от коронавируса. Он сообщил, что дельта-вариант COVID-19 более опасен для детей, чем уханьский.

"Но это другие порядки опасности в сравнении с взрослыми населением", — отметил Максютов.

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