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Российские врачи первыми провели изолированную перфузию головного мозга человека

Здоровье

Российские медики стали первыми в мире, кто провел изолированную перфузию головного мозга. Операция проводилась над 45-летней пациенткой с диагнозом "глиобластома правой теменной и лобной долей". Информацию предоставила пресс-служба ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России.

Российские врачи первыми провели изолированную перфузию головного мозга человека

Изолированная перфузия позволяет снабжать мозг кровью отдельно от тела человека. Для этого используется аппарат искусственного кровоснабжения. В этот момент к головному мозгу поступают химиопрепараты, которые оказывают негативное влияние для опухоли. На сам головной мозг препараты не воздействуют.

Операция прошла 23 августа 2021 года на базе МНИОИ имени Герцена (филиал ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России) при участии мультидисциплинарной команды специалистов

  • ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России (Москва-Обнинск),
  • Костромского онкологического диспансера (Кострома),
  • НИИ краевой клинической больницы №1 имени профессора Очаповского (Краснодар),
  • Санкт-Петербургского научно-исследовательского института скорой помощи имени Джанелидзе (Санкт-Петербург).

В ведомстве уточнили, что все стандартные методы лечения пациентке не помогли. Операция была проведена впервые за всю историю мировой медицины. У пациентки сохранились все когнитивные функции головного мозга.

"Клиническое исследование данной методики будет продолжено, однако уже сегодня понятно, что благодаря ему у многих пациентов с подобными диагнозами появилась надежда на жизнь", — добавили в пресс-службе.

Клинические исследования данного метода начались феврале этого года на базе НИИ медицинской приматологии в Сочи и завершились в августе. Ученые провели три этапа доклинических исследований, в которых приняли участие 18 моделей павиан-гамадрил.

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