Около 70 человек умерли от неизвестной вирусной лихорадки в Индии

Около 70 случаев смерти от неизвестной вирусной лихорадки зарегистрировали за неделю в индийском штате Уттар-Прадеш.

ИВЛ Индия

Как сообщает РИА новости со ссылкой на местный минздрав, за последние семь дней в штате от неизвестной болезни умерли 68 человек, в том числе 40 детей.

У большинства заразившихся медики наблюдали обезвоживание, высокую температуру, а также падение уровня тромбоцитов в крови.

Часть больных жаловалась на сильную головную боль, а также боль в мышцах, тошноту и увеличение лимфатических узлов.

Как отмечают индийские власти, сильная влажность из-за ливней и высокая температура воздуха создали в штате идеальные условия для распространения инфекционных заболеваний, которые переносят кровососущие насекомые.

Ранее российский Роспотребнадзор предупредил россиян о риске заразиться лихорадкой Западного Нила от комаров этой осенью.

По данным ведомства, в этом году в стране прогнозируется тёплая и затяжная осень, что в сочетании с обилием осадков создаёт благоприятные условия для появления высокой численности комаров-переносчиков заболевания.

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