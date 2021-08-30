Коронавируса мало: в России ждут комаров-переносчиков лихорадки Западного Нила

Осенью в России могут появится комары-переносчики лихорадки Западного Нила. Больше всего инфекция угрожает Южным регионам страны.

Лихорадка Западного Нила — природно-очаговая инфекционная болезнь, протекающая у человека в виде лихорадочного заболевания с симптомами общей интоксикации; в тяжёлых случаях (1-5%) — с поражением центральной нервной системы (менингит, менингоэнцефалит, острый вялый паралич), говорится на официальном сайте ведомства.

Вирус попадает в организм человека при укусе насекомого. Инкубационный период составляет от трёх до восьми дней, но может пройти и за несколько недель. Интересно, что чаще заболевают люди молодого возраста.

Лихорадка Западного Нила — заболевание не новое. Оно встречается в более чем 90 странах.

В 2021 году большая часть "укушенных" пришлась на долю США: 102 случая заболевания, шесть летальных исходов.

"В странах Европейского региона — Греции (14 случаев), Италии (11 случаев), единичные случаи в Австрии, Румынии и Сербии", — сообщает Роспотребнадзор в документе.

В начале августа в Сербии скончались два человека от последствий ЛЗН.

В ведомстве советуют носить закрытую одежду, использовать репелленты и ставить на окна москитные сетки.

Сколько человек заразились инфекцией за сезон в России, не уточняется.

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