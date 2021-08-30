На все штаммы: в Новосибирске создали вакцину от всех видов COVID-19

Новую вакцину "ЭпиВакКорона-Н" разработали в Государственной научном центре "Вектор". Учёные утверждают: вакцина способна защитить от всех штаммов коронавируса и ею можно ревакцинироваться.

По словам учёных, люди, которые придут на вакцинацию, особой разницы не почувствуют.

Для обывателя — для человека, который пойдёт прививаться, — отличий никаких нет. Вакцина состоит примерно из того же. То есть это тот же белок-носитель, те же вспомогательные вещества и те же три пептида. Единственное, в вакцине "ЭпиВакКороне" все три пептида синтезировались отдельно. И если мы посмотрим на вакцину, она выглядит как початок кукурузы: это белок-носитель, покрытый зёрнышками трёх цветов. Это три наших пептида. В "ЭпиВакКороне-Н" эти зёрнышки, два из них, объединены в один. То есть такой же початок, одни зёрнышки, как были, а другие два побольше и из двух частей", — рассказала RT заместитель генерального директора ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора Татьяна Непомнящих.

По словам Непомнящих, такую вакцину будет проще производить в больших объёмах.

"ЭпиВакКорона-Н" уже получила регистрацию в Минздраве России.

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