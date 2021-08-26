Лучшее средство от кашля – ананасовый сок. Как приготовить его дома

Кашель - симптом разных болезней:

может быть вызван респираторными инфекциями, такими как бронхит или пневмония,

бывает при сильной аллергической реакции,

сопровождает вирусные инфекции, такие как простуда или грипп,

может быть вызван определенными лекарствами…

Какова бы ни была причина, кашель буквально выматывает человека, лишая покоя и мешая спать по ночам. В аптеках есть много лекарств, которые могут помочь подавить кашель. Но самые безопасные – и часто эффективные – способы справиться с ним предлагает все же народная медицина.

Почему ананасовый сок эффективен при кашле?

Еще в 2010 году исследователи в Индии, которая имеет богатую историю естественного исцеления благодаря своим аюрведическим традициям, сравнили действие безрецептурных сиропов с натуральной смесью ананасового сока, соли, перца и меда на кашель больных туберкулезом.

Оказалось, что натуральная смесь гораздо эффективнее успокаивает кашель и раздражение горла, чем коммерческий препарат.

Это вызвало другие исследования на эту тему, и ученые пришли к выводу, что причиной того, что ананасовый сок так эффективен для укрощения кашля, является наличие бромелайна - фермента, обладающего мощными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, которые позволяют ему уменьшить раздражение горла и таким образом облегчить даже постоянный кашель.

Также полезно то, что ананас содержит большое количество витамина С (еще одного мощного антиоксиданта) и большое количество витамина А и минералов, таких как марганец и калий, которые помогают укрепить иммунную систему и облегчить организму борьбу с инфекциями, вызывающими кашель.

Рецепт средства от кашля на основе ананаса

ананасовый сок

Ниже приведен рецепт средства от кашля на основе ананаса, аналогичного тому, которое использовалось в индийском исследовании, упомянутом ранее в этой статье.

Ингредиенты

1 стакан ананасового сока

1/4 стакана свежевыжатого лимонного сока

1 чайная ложка имбирного порошка

1 столовая ложка органического сырого меда

Щепотка соли

Щепотка кайенского перца

Как готовить

Смешайте все ингредиенты вместе и обработайте в блендере.

Это средство можно использовать до трех раз в день, чтобы помочь противодействовать кашлю.

Вывод: средства от кашля с ананасовым соком – или даже сам по себе ананасовый сок – это отличный способ лечить кашель естественным путем, благодаря наличию мощных антиоксидантов, таких как бромелайн, а также других витаминов и минералов, которые поддерживают иммунную систему организма, пока он борется с болезнью.

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