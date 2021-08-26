Лучшее средство от кашля – ананасовый сок. Как приготовить его дома

Кашель - симптом разных болезней:
Какова бы ни была причина, кашель буквально выматывает человека, лишая покоя и мешая спать по ночам. В аптеках есть много лекарств, которые могут помочь подавить кашель. Но самые безопасные – и часто эффективные – способы справиться с ним предлагает все же народная медицина.
Еще в 2010 году исследователи в Индии, которая имеет богатую историю естественного исцеления благодаря своим аюрведическим традициям, сравнили действие безрецептурных сиропов с натуральной смесью ананасового сока, соли, перца и меда на кашель больных туберкулезом.
Оказалось, что натуральная смесь гораздо эффективнее успокаивает кашель и раздражение горла, чем коммерческий препарат.
Это вызвало другие исследования на эту тему, и ученые пришли к выводу, что причиной того, что ананасовый сок так эффективен для укрощения кашля, является наличие бромелайна - фермента, обладающего мощными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, которые позволяют ему уменьшить раздражение горла и таким образом облегчить даже постоянный кашель.
Также полезно то, что ананас содержит большое количество витамина С (еще одного мощного антиоксиданта) и большое количество витамина А и минералов, таких как марганец и калий, которые помогают укрепить иммунную систему и облегчить организму борьбу с инфекциями, вызывающими кашель.
Ниже приведен рецепт средства от кашля на основе ананаса, аналогичного тому, которое использовалось в индийском исследовании, упомянутом ранее в этой статье.
Вывод: средства от кашля с ананасовым соком – или даже сам по себе ананасовый сок – это отличный способ лечить кашель естественным путем, благодаря наличию мощных антиоксидантов, таких как бромелайн, а также других витаминов и минералов, которые поддерживают иммунную систему организма, пока он борется с болезнью.
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