Коронавирус повышает риск родить преждевременно

При коронавирусе у будущих мам повышается риск преждевременных родов, об этом рассказал главный акушер-гинеколог Минздрава Новосибирской области Рэм Волков.

По его словам, беременная женщина автоматически попадает в группу риска, а если у неё есть сопутствующие заболевания — опасность увеличивается вдвойне.

"В ещё более высокую группу риска входят беременные женщины, у которых есть другие соматические заболевания", — отметил акушер-гинеколог.

По словам врача, в третью волну коронавируса количество заболевших беременных резко возросло. Вирус выявляют как на ранних сроках беременности, так и на поздних. Тяжёлое течение болезни грозит не только преждевременными родами, но и мертворождением. Риск родить мёртвого ребёнка повышается на 6-7%. Сюда же входит вероятность осложнений при развитии плода.

Врачи советуют беременным не посещать места с большим скоплением людей.

По действующей рекомендации, можно вакцинироваться до 22 недели беременности, однако акушер-гинеколог считает иначе:

"Правильнее всего вакцинироваться на этапе планирования — вторую дозу лучше ставить за месяц-два до начала беременности. Второй момент, вакцинироваться нужно будет не только женщине, но и всему окружению, людям, которые планируют в течение года появляться в доме этой семьи. Будут мама, братья, сёстры приходить", — говорит Волков.

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