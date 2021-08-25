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Учёные определили долю заболевающих COVID-19 среди привитых от него

Здоровье

Учёные из Нидерландов определили долю заболевающих COVID-19 среди прошедших полный курс противокоронавирусной вакцинации. Результаты исследований, проведённых сотрудниками медцентра Эразмус и университета Радбауд, опубликованы.

Учёные определили долю заболевающих COVID-19 среди привитых от него

В ходе исследования были проанализированы показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией среди работников двух больниц. Учитывались случаи заболевания, проявившегося позднее чем через две недели после введения второй дозы вакцины при условии, что за 45 дней до этого не было положительного результата на COVID-19.

По итогам исследования выяснилось, что из 24706 привитых против коронавируса заболел им после вакцинации 161 человек. Это лишь 0,65% всех вакцинированных.

Сообщается, что средний возраст заболевших составил 25,5 года. Более 90% случаев заболевания было вызвано штаммом "дельта".

Авторы исследования отмечают, что все заразившиеся коронавирусом после вакцинации от него перенесли заболевание в лёгкой форме. Госпитализация никому из них не потребовалась.

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Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Елена Андреева
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