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Семь трав против усталости. Даже хронической

Здоровье

Одна из самых важных, но наиболее упускаемых из виду вещей, которая может объяснить разницу между здоровьем и болезнью, — это правильное питание.

Семь трав против усталости. Даже хронической

Употребление нездоровой, неполноценной пищи часто вызывает накопление токсинов в нашем организме, что приводит к всевозможным побочным эффектам. Одним из которых и является хроническая усталость.

Вот список из семи трав, которые могут помочь детоксикации тела. Их всегда можно найти в ближайшей аптеке, что немаловажно для городских жителей.

  •  Одуванчик

Богат клетчаткой, железом, калием и антиоксидантами.

  • Календула

 Особенно хороша для женщин - может помочь облегчить боли в период менструации, в дополнение к борьбе с инфекциями и очищению вашего организма с помощью своих антиоксидантных свойств.

  • Красный клевер

Эта трава очистит кровь от тяжелых металлов и токсинов, а также поможет улучшить состояние кожи.

  • Бузина

Отлично подходит для простуды и заложенности носа. Из бузины делают отличные ароматные чаи. Они также помогают снять отечность.

  • Желтокорень

Эта трава очищает слизь, уравновешивает пищеварение и обладает антибактериальными свойствами.

  • Эхинацея

Укрепляет иммунную систему и борется с инфекциями благодаря своим антибактериальным свойствам.

  • Клевер

Отлично подходит для лечения кожных заболеваний, так как способствуют хорошему кровообращению.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Елена Андреева
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