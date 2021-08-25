В Новосибирске младенец умер от коронавируса

В Новосибирске от COVID-19 умер двухмесячный ребёнок, о чём сообщил региональный Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. В ведомстве не уточнили, были ли у младенца сопутствующие заболевания. Смерть от коронавируса в младенческом возрасте, согласно ежедневной статистике, в оперштабе Новосибирской области опубликовали впервые.

Больница, коронавирус

Случай произошёл в июле: двухмесячная девочка умерла в реанимации. По словам матери ребёнка, трагедия случилась из-за поражения лёгких - малышка провела неделю на ИВЛ.

Ранее в Минздраве признали: дети стали болеть чаще и тяжелее.

Основными симптомами коронавируса у маленьких пациентов специалисты назвали интоксикацию, лихорадку, резкое проявление ОРВИ. Также в списке симптомов тошнота, рвота, боли в животе и диарея.

Также на фоне развития нового штамма, специалисты Министерства здравоохранения России допускают увеличение количества заболевших до 3,9 млн случаев до конца года, из них госпитализация может понадобиться 20% заражённых. На их лечение по подсчётам ФОМС потребуется свыше 111 млрд рублей. Также ещё порядка 125,5 млрд необходимо на медпомощь для застрахованных россиян, зарплату врачей и оплату коммунальных и прочих услуг, пишет РБК.

Тем не менее есть и хорошие новости. Ранее Pravda.Ru писала, что Вакцину "Ковивак" модифицируют под новые штаммы коронавируса. Осенью учёные надеются получить разрешение уже на третье клиническое испытание.

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