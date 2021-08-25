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Рыба не позволит мозгу захандрить

Здоровье

Для человека, склонного к депрессиям, лучшим помощником в профилактике этого унылого и небезопасного для общего состояния недуга, по последним данным ученых из Великобритании, является рыба.

Рыба не позволит мозгу захандрить

Особенно жирная, такая как лосось, скумбрия, форель и сельдь - богатые омега-3 жирными кислотами,

  • которые поддерживают здоровье ума и тела,
  • их дефицит считается одним из главных факторов возникновения депрессии.

Исследования показывают, что более высокое потребление рыбы связано с 17% - ным снижением факторов риска развития депрессии.

Омега-3 жирные кислоты поддерживают здоровую мозговую ткань и структуру мембран.

Они также важны для регулирования надлежащего количества нейромедиаторов, таких как серотонин и дофамин, которые, как известно, вызывают повышение настроения. Правильное содержание нейромедиаторов является ключом к борьбе с депрессией и поддержанию здоровья мозга.

Не только для мозга полезна рыба

Помимо улучшения функций мозга и борьбы с депрессией, омега-3 жирные кислоты также помогают поддерживать здоровье вашего сердца.

Кроме того, рыба также является отличным источником постного белка, поддерживающего вашу физическую форму, особенно в сочетании с правильными физическими упражнениями.

Со здоровым сердцем и телом, безусловно, гораздо легче поддерживать активность и вести более активную жизнь.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Елена Андреева
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