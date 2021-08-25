Рыба не позволит мозгу захандрить

Для человека, склонного к депрессиям, лучшим помощником в профилактике этого унылого и небезопасного для общего состояния недуга, по последним данным ученых из Великобритании, является рыба.
Особенно жирная, такая как лосось, скумбрия, форель и сельдь - богатые омега-3 жирными кислотами,
Исследования показывают, что более высокое потребление рыбы связано с 17% - ным снижением факторов риска развития депрессии.
Омега-3 жирные кислоты поддерживают здоровую мозговую ткань и структуру мембран.
Они также важны для регулирования надлежащего количества нейромедиаторов, таких как серотонин и дофамин, которые, как известно, вызывают повышение настроения. Правильное содержание нейромедиаторов является ключом к борьбе с депрессией и поддержанию здоровья мозга.
Помимо улучшения функций мозга и борьбы с депрессией, омега-3 жирные кислоты также помогают поддерживать здоровье вашего сердца.
Кроме того, рыба также является отличным источником постного белка, поддерживающего вашу физическую форму, особенно в сочетании с правильными физическими упражнениями.
Со здоровым сердцем и телом, безусловно, гораздо легче поддерживать активность и вести более активную жизнь.
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