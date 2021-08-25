Эксперт: сплит-системы могут увеличить риск распространения коронавируса

Работа сплит-систем в местах массового скопления людей может способствовать распространению коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС со ссылкой на главного внештатного специалиста по инфекционным болезням Минздрава РФ Владимира Чуланова.

По его словам, во время работы сплит-систем в помещении происходит рециркуляция воздуха без его притока снаружи. Из-за этого в помещении поддерживается высокая концентрация вируса, что увеличивает риск заражения COVID-19.

В связи с этим, по мнению Владимира Чуланова, использование сплит-систем в учебных заведениях, медорганизациях, учреждениях культуры, а также в магазинах и общественном транспорте следует минимизировать.

Снизить риск заражения коронавирусной инфекцией можно за счёт естественной вентиляции.

"Использование естественной вентиляции и регулярное проветривание помещений позволит снизить концентрацию вирусных частиц в воздухе и риск заражения COVID-19", — заявил эксперт.

Он напомнил также о необходимости пользоваться в местах массового скопления людей средствами индивидуальной защиты органов дыхания.

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