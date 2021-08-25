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Эксперт: сплит-системы могут увеличить риск распространения коронавируса

Здоровье

Работа сплит-систем в местах массового скопления людей может способствовать распространению коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС со ссылкой на главного внештатного специалиста по инфекционным болезням Минздрава РФ Владимира Чуланова.

Эксперт: сплит-системы могут увеличить риск распространения коронавируса

По его словам, во время работы сплит-систем в помещении происходит рециркуляция воздуха без его притока снаружи. Из-за этого в помещении поддерживается высокая концентрация вируса, что увеличивает риск заражения COVID-19.

В связи с этим, по мнению Владимира Чуланова, использование сплит-систем в учебных заведениях, медорганизациях, учреждениях культуры, а также в магазинах и общественном транспорте следует минимизировать.

Снизить риск заражения коронавирусной инфекцией можно за счёт естественной вентиляции.

"Использование естественной вентиляции и регулярное проветривание помещений позволит снизить концентрацию вирусных частиц в воздухе и риск заражения COVID-19", — заявил эксперт.

Он напомнил также о необходимости пользоваться в местах массового скопления людей средствами индивидуальной защиты органов дыхания.

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Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Елена Андреева
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